شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مدوية.. عملاق الدوري السعودي يقترب من خطف قناص برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا حديث يعلو فوق فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بالموسم الكروي القادم 2022-2023 فيما يخص بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تطمح الأندية المتنافسة في البطولة إلى دعم الصفوف قبل إنطلاقة الموسم المقبل من أجل المنافسة على اللقب أو الوصول للمقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وسبق وأن قامت بعض الفرق مثل اتحاد جدة والنصر بالكثير من الصفقات النارية فيما يبقى الهلال من دون أي صفقات وتطمح الإدارة إلى تدعيم الصفوف للحفاظ على اللقب المحلي الذي تم تحقيقه الموسم الماضي.

عملاق الدوري السعودي يقترب من خطف “ الظاهرة ”

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة “ سبورت ” الإسبانية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد قالت أن واحد من الأندية المنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يسعى لضم الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب برشلونة الاسباني للعب في المملكة الموسم القادم.1

وقالت الصحيفة أن العرض سيكون ضخم على المستوى المالي وبالأخص أن جميع الأطراف تريد أن يرحل اللاعب عن برشلونة وبالأخص أنه لم يعد ضمن حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني بعد التعاقد مع الثنائي بيير إيميريك أوباميانج من أرسنال وقناص بايرن ميونخ السابق روبيرت ليفاندوفسكي.

ولم يتم الكشف هوية الفريق السعودي صاحب العرض الضخم فيما سيوافق برشلونة على فكرة رحيل اللاعب خاصةً بسبب المقابل المادي الكبير الذي سيصل لهم والراتب الضخم الذي يحصل عليه الدنماركي خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلوجرانا خلال السنوات الاخيرة.