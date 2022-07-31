شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم نجم الهلال السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بوجود مفاوضات من جانب فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة برئاسة السيد أنمار الحائلي رئيس النادي للحصول على واحدة من أبرز الصفقات قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم نجم الهلال

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة يبحث خلال الفترة الماضية عن تدعيم الصفوف من أجل تكوين كتيبة نارية قادرة على المنافسة في جميع البطولات الممكنة الموسم المقبل.

وسبق وأن نجح العميد في تدعيم الصفوف بضم الثلاثي طارق حامد بالإضافة إلى أحمد شراحيلي مع زكريا هوساوي.

قبل أن تخرج صحيفة الاقتصادية اليوم الأحد وتؤكد أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي بات ضمن اهتمامات العميد من أجل الحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أوضحت الصحيفة أن بن شرقي سيبقى الخيار الثاني حال فشلت الإدارة في الحصول على لاعب مميز في مركز الجناح خاصةً أن الإدارة تتكتم بشدة عن الصفقة القادمة في ذلك المركز.

يُذكر أن بن شرقي يبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا قد لعب سابقًا في صفوف نادي الهلال خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام 2018 وانتقل بعدها لنادي الزمالك الذي رحل عنه الموسم الماضي.