«زين» توقع مذكرة تفاهم مع المركز البحريني للحراك الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - قامت زين البحرين، مؤخراً برعاية عشاء المركز البحريني للحراك الدولي بعد توقيع مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة نحو تنمية مجتمع شامل.

تمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم وحفلة العشاء يوم الخميس، 21 يوليو 2022، بحضور عضو مجلس النواب، إبراهيم النفيعي، وموظفوا زين البحرين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك وليتعرف الموظفون على أعضاء المركز بشكل أفضل.

وتأتي مذكرة التفاهم كجزءاً مهماً من استراتيجية زين البحرين للاستدامة والشمولية لتعزيز بيئة شاملة ذات قيم عالية بين موظفيها والمجتمع. حيث قامت زين البحرين بالعديد من المبادرات لتطبيق هذه الاستراتيجية مثل إنشاء خط ساخن خاص بذوي الهمم والقائمين على رعايتهم، وتصميم فروع ذات مزايا خاصة للكراسي المتحركة، وتدريب موظفين زين البحرين على لغة الإشارة لتقديم تجربة استثنائية للعملاء من خلال توفير خدمات متاحة وسهلة الوصول للجميع.

بهذه المناسبة قالت فاطمة حيدر، مدير إدارة الاستدامة والشمولية في زين البحرين: «يشرفنا التعاون مع المركز البحريني للحراك الدولي من خلال مذكرة التفاهم، وهذا لمواصلة تشجيع قيم الشمولية في مجتمعنا ودعم أهداف التنمية المستدامة، الهدف 17 – عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. فنحن في زين البحرين نقدر الشراكات ونؤمن بتوحيد جهودنا مع مجموعة متنوعة من أفراد المجتمع ليكون له تأثير كبير في تحقيق الاستدامة والشمولية في أعمالنا.»

وأضاف عادل سلطان المطوع، رئيس المركز البحريني للحراك الدولي: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع زين البحرين للعمل على تقديم فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع. فالعيد هو وقت للتجمع ومشاركة الفرحة والاحتفالات مع الآخرين ونحن نقدر احتفال موظفي زين البحرين معنا في هذه المناسبة.»

يمكن للعملاء الاتصال على الخط الساخن «نقدر – 36107733» لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الهمم والقائمين على رعايتهم. تقدم الشركة أيضاً بيانات مجانية (8 جيجابايت) شهرياً للأشخاص ذوي الهمم على خطوطهم آجلة الدفع الحالية والجديدة، ويمكن للعملاء الحصول على هذا العرض من خلال زيارة فروعنا أو عبر الدردشة المباشرة في تطبيق زين البحرين.