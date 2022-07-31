بنك البحرين الوطني يتعاون مع شركة كورك لتقنية المعلومات لإطلاق حلول تمويل سلسلة التوريد

محمد بن مسعود - الدمام - أهم مزايا المنصة الجديدة: ستتاح الفرصة للموردين للاستفادة من خاصية السداد المسبق لفواتيرهم فور قبول المشتري للفواتير

ميزة تسريع عملية التحصيل النقدي، والحصول على مصدر تمويل إضافي دون استهلاك الحد الائتماني الخاص بهم

سيتمكن المشترون من دعم الموردين عبر توفير التمويلات وتأمين شروط دفع وعروض افضل عقد بنك البحرين الوطني شراكة تعاون مع شركة كورك لتقنية المعلومات بهدف طرح حل تمويل سلسلة التوريد لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين. وقد تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بحضور ممثلي كل من بنك البحرين الوطني وشركة كورك لتقنية المعلومات.

وتأكيدًا على التزامه بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، عمد بنك البحرين الوطني لإطلاق أحدث منتجاته الرقمية التي تعمل على تعزيز التعاون بين المشترين والموردين عبر توفير مجموعة من حلول التمويل والحد من المخاطر، المصممة لإدارة رأس المال العامل بكفاءة.

وسيتم تشغيل الحل الجديد عبر منصة «Corklinc» التابعة لشركة كورك لتقنية المعلومات ذ.م.م.، إذ ستضم المنصة مجموعة متنوعة من المزايا ليستفيد منها كلا الطرفين. وستتاح الفرصة للموردين للاستفادة من خاصية السداد المسبق لفواتيرهم فور قبول المشتري للفواتير، بالإضافة إلى ميزة تسريع عملية التحصيل النقدي، والحصول على مصدر تمويل إضافي دون استهلاك الحد الائتماني الخاص بهم. وإلى جانب ذلك، سيتمكن المشترون من دعم الموردين عبر توفير التمويلات، وتأمين شروط دفع وعروض افضل.

تعليقًا على هذا الإطلاق، صرح زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة:» نشهد في الوقت الراهن توجهات عالمية لاعتماد حلول التكنولوجيا المالية لدفع عجلة التنمية في القطاع المصرفي والمالي. ونحن نتطلع بدورنا لعصر جديد يتيح العديد من فرص النمو والازدهار للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المملكة أصبحت في أوج استعدادها لتنفيذ نقلتها ضمن مسيرة التحول الرقمي، وكونها حريصة بشكل دائم على التفوق والتقدم في عصر الأتمتة الرقمية».

ومن جهته، علق جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني:» يسرنا أن نتعاون مع شركة كورك لتقنية المعلومات من أجل إطلاق حل تمويل سلسلة التوريد الجديد. وإنما تعكس هذه الشراكة التزامنا الدائم في البنك بدعم قطاع الأعمال في المنطقة عبر توفير الحلول المبتكرة. ونحن في البنك نسعى بشكل خاص للتركيز على دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما لها من دور حيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني. ويمكننا منتجنا الجديد من دعم القطاع مع توسيع عروضنا التجارية للعديد من العملاء. وتعد المنصة تجربة سلسة وفعالة لكل من المشترين والموردين. ونحن نعد العملاء بمواصلة تقديم مجموعة أكثر تميزاً وكفاءة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي كافة احتياجات أعمالهم.»

ومن جانب آخر، صرح خالد حسين المسقطي رئيس مجلس إدارة شركة كورك لتقنية المعلومات ذ.م.م.: «نتطلع لدعم بنك البحرين الوطني ومساندته في تحقيق أهدافه الرامية لتسريع وتيرة نمو أعماله عبر تقديم منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة تثري التجربة المصرفية. وقد صممنا منصة «Corklinc» المخصصة لتمويل سلسلة التوريد بتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في القطاع. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير حلول تمويل رقمية متقدمة ومبتكرة لسلسلة التوريد، وذلك لخدمة عملاء البنك من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.»

ومن منطلق التزامه بدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن صميم أعماله المؤسسية، يسعى بنك البحرين الوطني بشكل دائم لتطوير منتجات وخدمات تركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعزيز عملياتها التجارية بما يسهم بدوره ضمن خطة التعافي الاقتصادي.