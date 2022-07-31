بالفيديو.. محلل طقس يكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية على مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف ‏محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن موعد انتهاء موجة الأمطار التي تتعرض لها عدة مناطق بالمملكة.

وقال في مداخلة لبرنامج “اليوم” على “الإخبارية”، أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن فرصة هطول الأمطار على الرياض أعلى من فرصة هطولها على منطقة عسير ومرتفعاتها، محذرا مزارعي التمور من تلك الحالة.

وتوقع “العقيل”، هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل العاصمة وعددا من المحافظات التابعة لها.

وتابع : قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الشمالية لها وتصاحبها السحب الركامية والرعدية والرياح، ولا يستبعد تكون بعض العواصف الرملية.