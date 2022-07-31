خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.