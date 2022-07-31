الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8% للربع الثاني من العام الحالي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد) أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق ارتفاعًا بمعدل 11.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 وذلك مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021.

وقالت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.



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Source akhbaar24

