عام / “الأرصاد” استمرار الأمطار الرعدية على الخرخير وخباش وشرورة

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نجران 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار الأمطار الرعدية على الخرخير، ومحافظتي خباش، وشرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

//انتهى//

10:53ت م

0027 نجران 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار الأمطار الرعدية على الخرخير، ومحافظتي خباش، وشرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.//انتهى//10:53ت م0027 www.spa.gov.sa/2373423 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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