عاجل.. فتح باب التقديم على أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي

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تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، في فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، بنظام التعاقد الرسمي على رتبة «معلم ممارس» للعام الدراسي 1444هـ.

وسيُفتح باب التقديم اليوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9 صباحًا حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحًا من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

وذكرت وزارة التعليم أن الفرص الوظيفة جاءت لسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة، في الخطط الدراسية المطورة، ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي المقبل.

وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

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Source almnatiq

