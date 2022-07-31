للرجال والنساء.. “الخطوط الجوية ” تفتح باب التوظيف بمجال الضيافة الجوية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عن فتح باب التوظيف للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوّية بـ الخطوط السعودية للمواطنين والمواطنات – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مضيف/ـة جوي/ـة (Cabin Attendant).

ملخص العمل:

توفر شركة الخطوط الجوية السعودية فرص عمل للمواطنين السعوديين للعمل كمضيفين ، لضمان سلامة وراحة الركاب على متن رحلات السعودية، سيكون المرشح الناجح قادرًا على العمل بشكل مستقل وأداء فعال مع فريق طاقم المقصورة، تتيح فرصة العمل للمرشح تطوير مسار حياته المهنية طوال تجربة الطيران فقط ،من مضيف طيران وحتى منصب مدير مقصورة.

المهام الوظيفية:

-مسؤولة عن السلامة والخدمة في المعايير العالية في جميع أنحاء المقصورة.

– ضمان الاتساق في تقديم خدمة عالية الجودة على متن الطائرة.

– أخذ زمام المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.

– المساهمة في تقديم تجربة عملاء جيدة.

المؤهلات والخبرات:

– الحد الأدنى للمؤهل شهادة الثانوية العامة.

– اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

-لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عام بالتقويم الميلادي.

– تناسب الطول والوزن وفقا للمخطط القياسي السعودي.

– اللياقة الطبية.

المستندات المطلوبة:

– سيرة ذاتية حديثة.

– بطاقة الهوية الوطنية سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

– جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

-شهادة المؤهل العلمي موضح به المعدل التراكمي للدرجات ( الثانوية العامة كحد أدنى ).

-اذا كانت شهادة المؤهل من خارج المملكة، يجب ارفاق معادلة من وزارة التعليم

– اختبار اللغة الإنجليزية ( قياس / Step ) مع الحصول على 72 درجة؛ كحد أدنى.

ملاحظات:

– يعتبر طلب التقديم لاغياً اذا لم يتم تقديم كامل المستندات أعلاه.

– بعد إجتياز الفحص الطبي، يجب إحضار برنت من موقع “أبشر” يوضح عدم وجود أي التزامات مالية ( مخالفات مرورية، رسوم أمنية ) على المترشحة.

– وفقًا لسياسة وإجراءات السعودية ، سيكون مضيف الطيران ملزماً بوظيفة الطيران فقط.

رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف:

روابط التقديم:

1- للرجال: ( اضغط هنا )

2- للنساء: ( اضغط هنا )

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Source almnatiq

