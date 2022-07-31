هل يحق للرجل استرداد الهبة من زوجته عند خلعه؟.. شاهد: محام يُجيب

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علق المحامي فهد الفوزان، على سؤال “هل يحق للرجل استرداد الهبة من زوجته عند خلعه؟”.

وقال الفوزان في فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك”:”يحق للرجل الرجوع في الهبة حتى ولو بعد انتقال ملكية العقار للزوجة لأن هذه الهبة مشروطه باستدامة عقد الزواج وفقا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من أهدى ووهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزيل بزواله”.

وأكمل:”لذلك يحق لك المطالبة باسترداد الهبة لعدم تحقق شرطها ببقائها كزوجة”.

وجاء ذلك ردا على استفسار من أحد متابعيه الذي قال:” أنا متزوج منذ 8 سنوات وحصلت مشكلة مع زوجتي ورفضت الرجوع إلا أكتب لها المنزل باسمها وكتبته والآن خلعتني رغم أن المنزل كلفني أكثر من مليونين”

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