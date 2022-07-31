القبض على مقيم ومخالف لجمعهما الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة بالمدينة

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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وذكرت شرطة المدينة أنه ضُبط بحوزة المتهمين 26 كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

