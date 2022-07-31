القبض على شخصين لجمعهما الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهما (26) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



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