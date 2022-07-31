عالم: التساقط الموسمي للشعر يحدث في شهر سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكد عالم الشعر مارك بليك، أن التساقط الموسمي للشعر يحدث في شهر سبتمبر.

وقال «بليك»، إن تساقط الشعر في تلك الحالة مرتبط بتغيرات درجة الحرارة في نصف الكرة الشمالي ولكن سرعان ما ينخفض تساقط الشعر ببطء مع أدنى معدلات في يناير. وكان خبراء أكدوا أن فقدان الشعر الموسمي يكون في فترة أو فصل معين في السنة حيث يفوق التساقط المعدل الطبيعي لتساقط الشعر الذي يتراوح ما بين 100 – 120 شعرة يوميا. كما يبدأ سقوط الشعر الموسمي خلال فصل الخريف وبدءًا من شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر، وقد يظهر أحيانا خلال فصل الربيع وفي الفترة ما بين شهري أبريل ومايو.

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