تحرك عشرات السفن المحملة بالصواريخ الروسية في البحر الأسود.. ماذا يجري؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت قيادة أركان الجيش الأوكراني، أنها رصدت سفنًا برمائية محملة بالصواريخ و14 سفينة حربية أخرى للقوات الروسية في عرض البحر الأسود.

وأوضحت أن القوات الروسية تنفذ مناورات عسكرية على طول سواحل شبه جزيرة القرم، وأنه كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن سيقل عدد من سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم.

وأضافت أن قواتها دمرت 3 قواعد عسكرية و6 مستودعات ذخيرة للقوات الروسية جنوبي أوكرانيا، مشيرة إلى قصف مدفعي وجوي روسي استهدف 14 موقعًا عسكريًا ومدنيًا في منطقة خاركيف.

فيما أكد حاكم سيفاستوبول، أن مقر أسطول البحر الأسود الروسي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.

وأشار عمدة خاركيف، إلى أن قصفًا صاروخيًا استهدف محيط المدينة صباح اليوم، وسط دوي صفارات الإنذار بالمدينة بعد قصف صاروخي استهدف حي نيميشلانسكي، مؤكدًا تجدد القصف الروسي على مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأوكراني، أنه أمر بإخلاء منطقة دونيتسك التي تشهد معارك في شرق أوكرانيا.