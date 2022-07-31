الرئيس الأوكراني يدعو إلى إخلاء دونيتسك بسبب القصف الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر: «صدر قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، أخلوا المنطقة»، مضيفا «في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي». وتابع أن على مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال في حوض دونباس الأوسع مغادرة المنطقة. ويضم حوض دونباس منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وأضاف زيلينسكي: «كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن، قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم»، مضيفا أنه سيتم منح السكان تعويضات، مشيرا إلى أن «كثيرين يرفضون مغادرة دونباس؛ لكن يتعين عليهم القيام بذلك».

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