الأخضر الشاب يلاعب اليمن في ربع نهائي كأس العرب .. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يواجه الأخضر الشاب اليوم الأحد نظيره اليمني ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة والتي تستضيفها مدينة أبها، وذلك في تمام الساعة الخامسة. ومن المتوقع أن يدفع المحمدي صالح المدير الفني لمنتخبنا بالتشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها في مباراتي دور المجموعات.
وتأهل الاخضر الشاب لهذا الدور بعد أن تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على موريتانيا والعراق، فيما صعد اليمن لهذا الدور بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الثانية، حيث فاز في مباراة وخسر أخرى، وسجل لاعبوه 3 اهداف واستقبلت شباكهم هدفين، ليتم اختياره بعد أن حل ثانيًا على قائمة أفضل الثواني.
ويقام اليوم أيضا باقي مباريات ربع نهائي البطولة العربية، حيث موقعة كروية بين المنتخبين المصري ونظيره المغربي، وآخر بحسابات خاصة بين الأردن وفلسطين، فضلا عن ديربي شمال المغرب بين تونس والجزائر.
وتأهلت منتخبات السعودية ومصر والمغرب والأردن و الجزائر وتونس بعد ان تصدر كل منهم مجموعته، فيما تم اختيار منتخبي اليمن وفلسطين، باعتبارهما أفضل ثواني، ليكتمل عقد منتخبات دور الثمانية.
وعقد أمس في مدينة أبها الاجتماع التنسيقي لمباريات ربع النهائي، حيث تم تحديد مواعيد المباريات، وقمصان كل منتخب.
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