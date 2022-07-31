“التدريب التقني” يشارك في ورش عمل عن الصناعات والمجالات الخضراء بهونغ كونغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع عدد من الجهات الدولية في ورش عمل ودراسات عن الصناعات والمجالات الخضراء بالمملكة بالتنسيق مع اليونسكو في هونغ كونغ.
واستعرض 20 باحثاً من المؤسسة في ورش العمل, دراسات نوعية حول القوانين والأنظمة البيئية في المملكة وقانون البيئة السعودي الجديد، واستراتيجية الاستدامة البيئية في المملكة، والمؤشرات المقترحة لتخضير التدريب التقني والمهني.
وقدم الباحثين دراسة حالة على مكافحة تغير المناخ في المملكة من خلال غابات المانغروف الغنية والتعرف على فوائدها وأهميتها، ودراسة حول مساهمة التدريب التقني والمهني
في الحج الأخضر كمساهمة اجتماعية والخطوات والإجراءات لصقل المهارات الخضراء لدى المدربين والمتدربين قبل الحج وأثناء الحج وبعده للمساهمة التطوعية بالحج الأخضر.
وتحدثت مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات الدكتورة صالحة آل شويل عن أهمية هذه الموضوعات ذات الأولية في رؤية المملكة 2030, حيث تُعد ضمن مبادرات المملكة في صناعة التخضير وتسليط الضوء على مبادرة سمو ولي العهد لحماية البيئة ومواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدة أن الباحثين قدموا بحوثاً نوعية ركزت في مجملها على مبادرة السعودية الخضراء وجهود المملكة نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومنطلقات التحول الأخضر، وآلية تضمين المهارات الخضراء بالتدريب الذي بدوره سيوفر مهارات مطلوبة مستقبلاً تسهم بخلق وظائف تعنى بالموائمة بين التدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة.
بدورها أشادت مديرة مركز اليونيفوك في هونغ كونغ البروفيسورة مارجريتا بافلوفا بالدراسات المقدمة متطلعة إلى المزيد من التعاون لخضرنة التدريب التقني والمهني بالمملكة وتحويل الوحدات التدريبية الى وحدات خضراء.
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