8 فواكه تحسن الهضم.. تعرف عليها

︎

.



هناك بعض الأطعمة التي ينصح بها الأطباء لتنظيم حركة الأمعاء والمساعدة على الهضم، في هذا التقرير نستعرض بعضها مع الإشارة لفوائدها.

1. المشمش

يعد المشمش من الفواكه التي تحتوي على فيتامين “سي”، المعزز للمناعة وصحة الجلد، كما أنه يحتوي على الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، وتعزز صحة القولون.

2. التفاح

يساعد التفاح على الهضم لاحتوائه على الألياف التي تقي من الإمساك والإسهال واضطراب القولون، كما يساعد على تحسين عملية الهضم، والقضاء على الكوليسترول.

3. الكيوي

يمكن أن يساعد تناول فاكهة الكيوي في تحسين عملية الهضم حيث تحتوي فاكهة الكيوي الخضراء على إنزيم يسمى الأكتينيدين (Actinidin)، والذي قد يساعد في تحسين عملية الهضم للبروتين، كما أن للكيوي تأثيرا ملينا، وتحتوي ثمرتان من الكيوي على خُمس احتياجات الإنسان من الألياف يوميًا.

4. الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف التي تسهل انتظام الأمعاء وبالتالي تسرع عملية الهضم، كما أن له تأثيرات مضادة للحموضة تحمي المعدة من القرحة التي تتراكم في بطانة المعدة.

5. الجوافة

تعد الجوافة من أغنى الفواكه بالألياف الغذائية، وتكفي ثمرة واحدة منها لتغطية 12% من الكمية الموصى بها من الألياف، وتعمل بذور الجوافة كملينات لحالات الإمساك.

6. المانجا

تحتوي المانجا على إنزيمات وألياف تساعد على تكسير وهضم البروتين، مما يسهل التدفق السلس للأطعمة والفضلات عبر الجهاز الهضمي، كما تشير الدراسات إلى أنها تقلل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

7. التين

تعد فاكهة التين غنية جدًا بالألياف، وتحتوي ثمرة التين الواحدة على نحو 4 – 5 غرام من الألياف أي خُمس الكمية اليومية الموصى بها وبالتالي فهي جيدة جدًا للهضم.

8. التوت البري

يحتوي التوت البري على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ج حيث تساعد في الهضم، كما يعد غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في منع الجذور الحرة من التسبب في خلل في خلايا الجسم.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

