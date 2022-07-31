رئيس وكالة «ناسا» ينتقد الصين لإخفائها بيانات رحلات سفنها الفضائية

︎

.



المناطق_متابعات

وجه بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» انتقادات للصين، بسبب إخفائها بيانات رحلات سفنها الفضائية، مبينا أن حطام السفينة قد يهدد حياة البشر.

وقال نيلسون على «تويتر»: «لم تقدم الصين بيانات المسار للسفينة الفضائية Long March 5B (Changzheng 5B) التي عادت إلى الأرض. وهذا الشيء من الضروري القيام به لاستخدام الفضاء بشكل مسؤول وحماية حياة الناس على الأرض».

وأضاف نيلسون أن الحطام المحتمل يمكن أن يحمل مخاطر جسيمة تهدد حياة البشر وتدمر الممتلكات.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

