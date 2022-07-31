حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، عسير وجازان. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.





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