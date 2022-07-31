إنجاز تاريخي لمحمد صلاح بعد تتويج فريقه بكأس الدرع الخيرية

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خطف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأضواء بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بعد قيادته ليفربول للفوز على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، والتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية ليرفع رصيد ألقابه مع الريدز إلى 7 ألقاب.

وأحرز صلاح هدفًا وصنع آخر في الفوز الذي حققه الفريق بثلاثة أهداف لهدف ليتوج معها «مو» بلقبه الأول في المسابقة ويواصل كتابة التاريخ.

وحصد صلاح كل البطولات الممكنة التي خاضها الفريق منذ انضمامه إليه، وذلك بالتتويج بالألقاب المحلية الأربعة المقامة في إنجلترا وهي لقب الدوري الإنجليزي 2020 بجانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة بالإضافة للقب الدرع الخيرية الذي توج به اليوم على حساب مانشستر سيتي، والألقاب الثلاثة هذا العام.

وتمكن صلاح من الحصول على 3 ألقاب أوروبية وعالمية، وهي لقب دوري أبطال أوروبا 2019 هذا بجانب لقب كأس السوبر الأوروبي في العام نفسه ثم التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2019، وخاض مع ليفربول 6 بطولات منذ انضمامه للفريق في عام 2017، ليكون قد حققها جميعًا في إنجاز كبير للاعب المصري الذي نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا العام.

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Source almnatiq

