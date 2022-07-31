مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تختتم حملة توعوية بأهمية الإسعافات الأولية

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المناطق_المدينة المنورة اختتمت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة ممثلة بقسم طوارئ طب الأطفال فعاليات الحملة التوعوية أمس بعنوان ” معرفتك .. تنقذ حياة طفلك ” مستهدفة جميع أفراد المجتمع كافة وذلك بمقر مجمع الراشد بالمدينة المنورة . وتضمنت فعاليات الحملة التي تُعد أحد الأنشطة المجتمعية للمدينة الطبية , التدريب على كيفية التصرّف عند الحالات الصحية الطارئة وتنفيذ دورة ” المسعف الصغير ” والاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي لتعزيز الجوانب التوعوية لدى الأطفال والعائلات في هذا المجال وكذلك التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال والعديد من الجوائز القيمة . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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