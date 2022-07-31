طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول علي هذه المناطق

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المناطق_الرياض وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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