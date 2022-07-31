احتجاز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام.. وشبهة الاتجار تلاحق “مكتب خدمات”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

خلف 3 أبواب مقفلة بإحكام احتجز مكتب خدمات عامة مخالف، تديره جنسيات عربية، 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام كافيَيْن، وذلك في مسكن يفتقر لمقومات الإقامة الكريمة والراحة والسلامة، وبدون مخرج طوارئ وهواتف محمولة ورعاية صحية!

وبحسب التقرير ، فقد كشفت جولة فِرق وزارة الموارد البشرية عن أن بعض العاملات محتجزات منذ أربعة أشهر خلف أبواب حديدية، وجميعهم يشتكين من عدم تسلُّم رواتب 3 أشهر، ولا يُسمح لهن بالمغادرة بعد أن احتُجزت جوازات سفرهن، وصودرت هواتفهن المحمولة حتى لا يتمكنَّ من الاتصال بأسرهن وسط مخاوفهن من كشف أمرهن المخالف لنظام الإقامة والعمل

وقال سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “وقفت الوزارة على هذا المكتب الذي يقدِّم خدمات عامة، وبعد الدخول إلى هذا المكتب بواسطة الدفاع المدني وجدنا أكثر من 28 عاملة منزلية محتجزة”

وأشار إلى أن هذا المكتب مخالف، ويقدِّم خدمات غير مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، مع وجود شُبه للاتجار بالأشخاص.. وجارٍ التحقق من هذه المعلومات كافة

وتشارك السعودية دول العالم أجمع في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ (30) من يوليو في كل عام

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وتبذل السعودية – بفضل الله – جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تحرِّم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بتلك الجرائم