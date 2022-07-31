حكم قضائي يبطل أحد قرارات جامعة الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، حكمًا بإلغاء قرارا لجامعة الطائف، بعد مداولات دعوى قضائية استمرت لعامين.
وقررت المحكمة إلغاء قرار الجامعة بلفت نظر أحد أعضاء هيئة التدريس فيها.
كما استجابت الجامعة لتنفيذ الحكم القضائي وإبطال قرارها السابق بحق العضو في خطاب من رئيسها، بعد شهرين من صدور الحكم.
وكان عضو هيئة التدريس قد رفع دعوى لعدم نزاهة ما صدر بحقه من الجامعة، وبعد معاينة حيثيات القضية في المحكمة، اتضح خلو خطاب استدعاء التحقيق مع العضو، وقرار لفت النظر من ذكر المخالفات، ما جعل القرار معيبا في شكله وإجرائه، وعليه تم الحكم بإلغائه
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