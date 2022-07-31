القتال بلغ أشده.. الرئيس الأوكراني يأمر بإخلاء «دونيتسك» إجباريًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حكومته بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، التي تشهد قتالا ضاريا مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من الليل، إن مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال بإقليم دونباس الأكبر، والذي يضم دونيتسك بالإضافة إلى منطقة لوغانسك المجاورة، بحاجة إلى المغادرة.

وقال زيلينسكي: “كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن، قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم” مضيفا أنه سيتم منح السكان تعويضات.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيرشيتشوك قولها إن عمليات الإجلاء يجب أن تتم قبل بدء شهور الشتاء حيث تم تدمير البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني إن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في مناطق دونباس حيث يحتدم القتال.

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وأضاف زيلينسكي: “كثيرون يرفضون المغادرة لكن يتعين عليهم القيام بذلك”.

ومضى يقول: “إذا أتيحت لك الفرصة يرجى التحدث إلى أولئك الذين ما زالوا في مناطق القتال في دونباس. من فضلك أقنعهم أنه بضرورة المغادرة”.