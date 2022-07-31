حضور كثيف في اليوم الأول للدورة التأصيلية بجامع ناصر الصفيان بحي السويدي (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور وثقت مشاهد من الحضور الكثيف لطلبة العلم والمصلين، بالدورة العلمية التأصيلية السادسة بجامع ناصر بن سعد الصفيان بحي السويدي في الرياض.
وأظهرت مجموعة من الصور حرص المصلين من مختلف الأعمار على حضور الدورة العلمية للتزود من العلم النافع، في فترة الفجر.
وأثنى المغردون على الصور وحرصهم على تلقي العلم الشرعي، داعين لهم بالقبول، وأن ينفعهم الله بما يتعلمون من العلم النافع في هذه الأوقات والأيام المباركة.
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