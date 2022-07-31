︎
.
أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يجرى تداوله بشأن وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.
وبيّن المجلس، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “شائعة” كونه لا يوجد فرق بين الماء البارد والدافئ من حيث الفائدة، خاصة أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.
ونصح بالحصول على الاحتياجات الأساسية من الماء من أجل تجنب الجفاف وتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة الخليجي” يوضح حقيقة وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.