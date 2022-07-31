“المرور” يتفاعل مع بلاغ ضد قائدة مركبة حاولت الاصطدام بسيارة أخرى.. ويعلن ضبطها

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو يُظهر قيام قائدة مركبة بتعمّد الاقتراب من إحدى السيارات من أجل الاصطدام بها.

وأوضح مقدم البلاغ، أن قائدة المركبة حاولت الاقتراب من سيارته للاصطدام بها، فيما حاول الابتعاد عنها لتجنب هذا الأمر.

ونوه المرور، إلى أنه تم ضبط قائدة المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقها.





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Source akhbaar24

