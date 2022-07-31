“لاعب أسطوري”.. تفاعل واسع مع تألق صلاح في نهائي كأس الدرع الخيرية

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تألق النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2022، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب البطولة، عقب الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد.

واستطاع صلاح أن يسجّل أولى أهدافه في البطولة، كما تمكّن من حصد كافة الألقاب الجماعية مع الريدز منذ الانضمام إليه في عام 2017.

وتفاعل رياضيون وإعلاميون ومغرّدون مع تألق محمد صلاح، إذ أشادوا بأدائه في أولى مباريات الموسم الجديد 2023/2022.

وقال الإعلامي المغربي أشرف بن عياد عبر حسابه في تويتر: “صلاح لاعب أسطوري”.

وكتب المعلق الرياضي عامر عبد الله: “العربي المصري محمد صلاح أسطورة ليفربول اكتملت جميع البطولات يا أبو مكة..”.

وغرّد الناقد أسامة السويسي: “‏مبروك فخرنا ‎محمد صلاح كأس درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع ‎ليفربول بالفوز 3-1 على مانشستر سيتي لقب جديد ومستحق للملك المصري”.

وقال الصحفي هاني حتحوت: “‏دايما لائق بدنيًا ودايمًا ١٠٠٪ تركيز ودوافع.. بداية جميلة لموسم محمد صلاح. مبروك ليفربول”.

وكتب المحلل الرياضي عمر عبد الله: “‏بداية موسم تليق بالملك.. هدف وأسيست وبري أسيست محمد صلاح”.

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Source almnatiq

