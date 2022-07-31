فريق الأهلي يتعادل أمام نظيره المقاولون العرب في الدوري المصري لكرة القدم

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المناطق_واس تعادل فريق الأهلي أمام مضيفه فريق المقاولون العرب سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على ملعب “المقاولون العرب” بالقاهرة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 21 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد المقاولون إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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