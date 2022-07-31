57 % معاناة الأسر من التلوث الهوائي - #عاجل

تصدر التلوث الهوائي أبرز معاناة الأسر في المملكة العام الماضي بنسبة 57.37%، في وقت ارتفع متوسط المخلفات الإلكترونية المنتجة في المنازل 7.06%، وارتفاع نسبة الأسر التي تشتري المنتجات العضوية 11.02%.

مصادر المياه

وبلغ نسبة الاعتماد على العبوات كمصدر لمياه الشرب في المملكة 67.66% العام الماضي، وبلغت نسبة الاعتماد على الفلاتر كمصدر لمياه الشرب 16%، فيما شكلت نسبة الاعتماد على الصهاريج 10.96%، ونسبة الاعتماد على شبكة عامة 4.54%، ونسبة الاعتماد على بئر منزلي 0.80%.

21.51% مخلفات

وسجلت نتائج مسح البيئة المنزلي زيادة في متوسط عدد المخلفات الإلكترونية المنتجة في المنازل على مستوى المملكة بنسبة 21.51% العام الماضي، بمتوسط إنتاج 7.06%، وارتفعت نسبة الأسر التي تشتري المنتجات العضوية إلى 11.02%، والتي بلغت نسبة الشراء للأسر 37.06%، وتصدرت منطقة الباحة أعلى نسبة شراء للمنتجات العضوية بنسبة 43.54%، تليها منطقة القصيم بنسبة 42.08%، والمنطقة الشرقية ثالثا بنسبة 40.44%.

تلوث هوائي

وأظهرت نتائج المسح المنزلي أن نسبة الأسر التي تعاني من التلوث الهوائي تشكل 57.37%، ونسبة الأسر التي تعاني من التلوث البصري 32.47%، ونسبة الأسر التي تعاني من التلوث الضوضائي 24.90%، ونسبة الأسر التي تعاني من التلوث الضوئي 5.88%.

شبكة عامة

وكشفت نتائج المسح البيئي المنزلي، أن المصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي في المنازل العام الماضي هي الشبكة العامة لدى 59.86% من الأسر، يليها حفرة بيارة بنسبة 39.39%، وشبكة خاصة هي المصدر الأقل بنسبة 0.75%.

أبرز أنواع التلوث

الهوائي: 57.37%

البصري: 32.47%

الضوضائي: 24.90%

الضوئي: 5.88%