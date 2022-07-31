أسواق النفط تترقب اجتماع «أوبك بلس»

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.87 دولار؛ أي 2.7%، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل، لتصل الارتفاعات الشهرية إلى 0.9%، فيما سجلت الزيادة الأسبوعية 6.6%. وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر 2.14 دولار، أي 2.1%، عند 103.97 دولار.
بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أي 2.3%، ليبلغ 98.62 دولار، بزيادة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، مقابل خسارة شهرية بنسبة أكثر من 6% في يوليو.
ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، ما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى «أوبك بلس» قفزت إلى 320% في يونيو من 256% في مايو، 220% في أبريل. وذكرت أيضا أن النقص في إنتاج مجموعة «أوبك بلس» من المستويات المخطط لها بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.
وعانى معظم المنتجين في أوبك من نقص مزمن في الاستثمار بسبب تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الضغط على المستثمرين للتخلي عن الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.
وقالت 8 مصادر إن «أوبك بلس» ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في سبتمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.
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