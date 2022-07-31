«الموارد»: توطين 5 قطاعات وظّف 9546 سعودياً في 3 أشهر فقط

وأكد التقرير أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية نتج عنه توظيف 3523 سعوديا، فيما يستهدف القرار توظيف 5000 سعودي، أما قرار مدارس تعليم القيادة فساهم في توظيف 2764 سعوديا من أصل 8000 وظيفة مستهدفة، وجاء قرار توطين التخليص الجمركي في توظيف 677 فردا من أصل 2000 وظيفة، أما قرار توطين المهن الفنية الهندسية فساهم في توظيف 1864 وظيفة، أما توطين منطقة الباحة فساهم في توظيف 718 فردا.
وبينت وزارة الموارد البشرية أنه تم اطلاق منصة لاستقبال طلبات رخص العاملين في نشاط الذهب والمجوهرات ودراستها والموافقة عليها بشكل مؤتمت عن طريق اللجنة المعنية، مع إطلاق شاشة الذهب والمجوهرات في لوحة ذكاء الاعمال لمتابعة امتثال المنشآت وتحديد المخالفات في النشاط.
وكشفت الوزارة أنه تم الانتهاء من سياسة تنوع الجنسيات الهادف إلى تنظيم العمالة الوافدة حسب الجنسيات وحسب الناشط في سوق العمل، من خلال تحديد وضبط نسب جنسيات العمالة في سوق العمل وفقا لحجم ونوع النشاط.
الموظفون السعوديون الجدد في الربع الأول:
3523 وظيفة في الاستشارية القانونية
2764 وظيفة تعليم القيادة
677 وظيفة في التخليص الجمركي
1864 وظيفة في المهن الهندسية
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