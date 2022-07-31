اتفاقية شراكة بين «ماسة» و«الدانوب هوم» في المقاولات

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركتا «ماسة» و«الدانوب هوم» المتخصصتين في استخراج حلول كاملة للمباني التجارية والسكنية اتفاقية مشتركة بينهما، لتوسيع وجودهما في السوق السعودي.

وتختص شركة ماسة للمقاولات بقيادة المدير العام المهندس محمد عبدالنعيم بتسليم وتنفيذ مشاريع تنافسية بأعلى مستوى من الجودة دون المساس بالتزامها بالسلامة أو المواعيد النهائية.

وتعد شركة «دانوب هوم» التي يديرها عادل ساجي من أكبر العلامات التجارية للأثاث المنزلي والمفروشات في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، إنهم يعملون في قطاع البيع بالتجزئة العصري ولديهم تواجد في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البحرين وقطر والكويت وعمان ومصر والعديد من البلدان الأخرى، وتتخصص دانوب الرئيسية في 25000 منتج من 23 دولة حول العالم.

وحول الاتفاقية قال مدير الأعمال في «الدانوب هوم» سيد حبيب: «هذه الاتفاقية تختصر طريق النجاح، خاصة وجود الفرص في السوق السعودي، بالتعاون مع شركة ماسة المتخصصة في مجال المقاولات، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال المقاولات والإنشاءات».