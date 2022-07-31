اخبار الرياضه السعوديه فيسنتي يبدأ مع الشباب بودية ريال سرقسطة

وكان المدرب فيسنتي مورينو بدأ العمل فنيا يوم (الخميس) الماضي بعد التعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد، وتسلم زمام الأمور من المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني الذي قاد الليوث في اللقاء الودي الأول أمام فريق لاس بالماس الذي انتهى لصالح الشباب 2/1 سجلها اللاعبان هتان باهبري، وخالد الغامدي.
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