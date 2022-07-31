سياسيون صينيون يوجهون عبارة تهديد لنانسي بيلوسي استخدمتها بلدهم قبل حربها ضد الهند قبل 60 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال محللون صينيون لصحيفة “جلوبال تايمز” إن الصين وجهت تهديداً لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قبل جولتها الآسيوية في حال زارت جزيرة تايوان حيث استخدمت عبارة : “لا تقولي إننا لم نحذّرك يا بيلوسي” ؛ وهي عبارة تم استخدامها عام 1962 قبل بدء الحرب الصينية ضد القوات الهندية.

وكانت الحرب الصينية-الهندية بدأت في 20 أكتوبر عام 1962م وانتهت بانتصار الصين في 21 نوفمبر 1962م. و السبب الرئيسي للحرب هو السيطرة على إقليم أكساي تشين. كانت هناك سلسلة من الحوادث الحدودية العنيفة بعد انتفاضة التبت عام 1959، عندما منح الهند حق اللجوء للدالاي لاما.

وشن الصينيون هجمات متزامنة في لاداخ وعبر خط مكماهون في 20 أكتوبر 1962، لعدم قدرتهم على الوصول إلى تسوية سياسية على الأراضي المتنازع عليها على طول حدود الهيمالايا البالغ طولها 3,225 كيلومترًا. انتهت الحرب بإعلان الصين وقف إطلاق النار في 20 نوفمبر 1962، وأعلنت في الوقت نفسه انسحابها إلى «خط السيطرة الفعلية».