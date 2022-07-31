أمريكا : سحب منتجات من شركة “بانانا بوت” بعد ثبوت احتوائها على مادة مسببة لسرطان الدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت شركة شيلتون بولاية كونيتيكت الأمريكية إن شركة Banana Boat استدعت ثلاث دفعات من واقي الشمس “للشعر وفروة الرأس” بعد أن وجدت الاختبارات أن المنتج يحتوي على مادة مسببة للسرطان.
وذكرت فوكس بيزنس أن التعرض للبنزين من خلال ملامسة الجلد والاستنشاق والفم مرتبط بالسرطان مثل اللوكيميا، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مشتري كريم الوقاية من الشمس للشعر وفروة الرأس من Banana Boat “بالتوقف عن استخدام المنتج المصاب فورًا والتخلص منه بشكل مناسب”.
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