طائرة «أحمر الشباب» تواجه السعودية في نهائي غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع السعودية في المباراة النهائية، على صالة القطيف بالمنطقة الشرقية، في تمام الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي.

وانطلقت البطولة يوم 21 يوليو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات، هي: «السعودية، البحرين، الإمارات، قطر، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الأردن والكويت».

ويشهد اليوم الختامي للبطولة 3 مباريات أخرى لتحديد المراكز، فيلتقي سوريا والإمارات، لتحديد المركزين السابع والثامن، وفلسطين مع الكويت لتحديد المركزين الخامس والسادس، ولبنان مع العراق لتحديد الثالث والرابع.

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين على العراق، بعد مباراة ماراثونية، حفلت بالندية والإثارة والحضور الجماهيري, ووصل منتخبنا الوطني البحريني للنهائي، عندما تمكن أن يحول تأخره بشوط أمام لبنان إلى الفوز (3-1)، ويأمل أبناء البحرين من إضافة انجاز جديد يضاف لسلسلة الانجازات التي تحققت للرياضة البحرينية في الفترة الأخيرة، ونجح منتخب البحرين للشباب في تحقيق انتصارات متتالية منذ بداية مشواره في البطولة ولم يتعثر إلا في مباراة واحدة كانت أمام المنتخب الإماراتي في المرحلة التمهيدية ولكنها لم تكن مؤثرة في طريقه ومشواره، وبالمقابل فإن المنتخب السعودي هو الآـخر قدم مستويات لافنية جيدة وكان من أفضل المنتخبات الموجودة وحقق الانتصار في جميع مبارياته.