«كريمي» خارج أسوار الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - غاب اللاعب سيد أحمد كريمي عن تدريبات وتحضيرات فريقه الكروي الأول بنادي الشباب منذ انطلاقتها بعد التقرير الفني الذي رفعه المدرب الأردني إبراهيم حلمي الذي فضل عدم الاعتماد على اللاعب في الموسم القادم، وغاب عن الشباب أيضا اللاعبين مجتبى المحافظة ومظاهر محمد وهو ما يعني أن الاستبعاد شملهما أيضا بقرار فني.

وكان «كريمي» خاض الموسم الماضي مع الشباب وقدم مستوى فني جيد كان خلاله قائد للفريق وساهم في عودة «الماروني» لدوري ناصر بن حمد بعد موسمين قضاهما في دوري الدرجة الثانية.

وكانت إدارة نادي الشباب نجحت في استقطاب بعض اللاعبين في الفترة الماضية لتدعيم وتقوية صفوف الفريق الساعي لتثبيت أقدامه بين فرق دوري ناصر بن حمد الممتاز، وتم التعاقد مع اللاعبين محمود البناء، السنغالي محمد فال، والحارس أنور أحمد والنيجيري ايمانويل، فيما تم استعادة خدمات اللاعبين محمود مختار وأحمد فاضل بعد موسمين انتقلا خلاله لنادي الخالدية الذي فضّل عدم الاحتفاظ بهما وأعارهما لأندية محلية.