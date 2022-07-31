“أمانة الرياض”: 5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي

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أوضحت أمانة منطقة الرياض، اشتراطات استخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض، والتي بينها عدم دخول العاملين إلى المنازل.

وبيّنت الأمانة، أن الاشتراطات تتضمن تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، وتوضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة للتوصيل، وتقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.

ولفتت إلى أن الاشتراطات شملت التعهد خطياً بعدم دخول العاملين للمنازل، إلى جانب السماح بالتوصيل من الساعة 12 ظهراً إلى 12 ليلاً ما عدا شهر رمضان.





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Source akhbaar24

