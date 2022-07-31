شاهد.. فتاة تستخدم بديلاً لسلم الأسقف أثناء دهان سقف منزل بالمعجون

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المناطق _متابعات أظهر مقطع فيديو، فتاة تستخدم بديلاً لسلم الأسقف أثناء دهان سقف إحدى الشقق السكنية بالمعجون. ورصد الفيديو، الفتاة تتحرك بسهولة أثناء عملها معجون لأحد الأسقف، ومن اللافت أن الفتاة تضع معجون لمنتصف السقف فقط. وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب بديل سلم الأسقف الذي استخدمته الفتاة أثناء عمل معجون لسقف أحد المنازل. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/st.coDNAihXXAYZ.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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