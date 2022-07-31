“إيجار” يرد على استفسار بشأن سبب عدم العثور على العقد رغم تسجيله بالشبكة

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ردت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والسكنية، على استفسار بشأن سبب عدم العثور على عقد الإيجار رغم تسجيله بالشبكة.
وأكدت الشبكة، أنه يجب التأكد من التبديل بين الأدوار على شبكة إيجار في حال كان لمن يبحث عن العقد أكثر من دور (وسيط عقاري أو مؤجر أو مستأجر).
ونوهت إلى أنه تمت إتاحة السداد بالنظام شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وذلك بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر واعتماده في العقد.
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Source akhbaar24
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