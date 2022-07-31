470 متعهدا لموسم العمرة - #عاجل

انطلق، موسم العمرة وسط توقعات بأن يقترب عدد المعتمرين المزمع وصولهم من الخارج على امتداد الموسم الذي يمتد لـ10 أشهر، ما يزيد على المليون معتمر، وذلك بعد أن تم رفع كثير من الإجراءات الاحترازية بما في ذلك الحجز المؤسسي، وسط خطط تنظيمية وتشغيلية أعدتها وزارة الحج والعمرة ترمي إلى توفير خدمات نموذجية للمعتمرين و الزوار، وتستعد أكثر من 470 شركة ومؤسسة محلية، من مزودي خدمات المعتمرين والزوار لتقديم حزمها الخدمية للمعتمرين.

يوم للمغادرة

وبين وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، لـ«دوت الخليج»، أن وزارة الحج والعمرة بدأت في تطبيق تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في 29 ذي القعدة 1444.

فنادق ونقل

وأضاف سعيد، أن نظام العمرة سيتيح للمعتمر إمكانية شراء حزمة الخدمات ومن ثم سيتم اعتمادها من إحدى شركات العمرة وتصدر له التأشيرة، أو مراجعة أحد الوكلاء المرخصين من قبل وزارة الحج والعمرة في بلد إقامته، وذلك عبر البرنامج المعتمد على المنصة الذي يمكن للمعتمر من خلالها حجز خدمات الفنادق والنقل وشركة العمرة لتقديم الخدمات الميدانية، كما يمكن حجز موعد أداء العمرة بعد إصدار التأشيرة من خلال تطبيق اعتمرنا.

وأشار سعيد إلى أن تأشيرة العمرة تُمكن المتقدمين لها من التنقل بين مدن المملكة من دون أي قيود، مُضيفًا أن هناك عدداً من تأشيرات «العمرة» صدرت من سفارات خادم الحرمين الشريفين، حيث يُتوقع وصول طلائع المعتمرين خلال الأيام العشر الأولى من شهر محرم، لافتًا إلى أن موسم العمرة متاح للجميع وغير محدد بعدد قياسا بموسم الحج، ويتم تقديم الخدمات من خلال 470 متعهدا.

طاقة استيعابية

وعن اشتراطات إصدار تصاريح أداء العمرة والدخول للمسجد الحرام، نوه بضرورة الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة الوجود داخل الحرم، والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، كانت قد أعلنت في 25 من ذي الحجة، أنها قد أتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا» ابتداء من شهر محرم، والذي يقدم عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يُقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر «اعتمرنا»، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.