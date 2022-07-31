نسخة عاشرة لمعرض البخور والعطور الدولي

انطلق معرض البخور والعطور الدولي في نسخته العاشرة والذي يتواكب مع انطلاق مهرجان صيف أبها 2022 تحت شعار فوق «الجبال» والذي يقع على الحزام بمدينة أبها حيث يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا الى 12 ليلًا.

وأكد مدير عام شركة ريادة لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدكتور شبب محمد آل شبيب، أن المعرض في نسخته العاشرة يقام في مدنية أبها لكونها أحد المدن السياحية والتي تتميز بجوها البارد في فصل الصيف۔

وبين آل شبيب أن المعرض يضم 60 جناحًا من شركات سعودية وخليجية، كما يضم فعاليات سوق الزل القديم بهواية تراث الماضي، مشيرًا إلى أن المعرض يقدم أجمل العطور والمشاركين من أصحاب الخبرة في مجال العطور والبخور، ويحاكي إبراز المنتجات الوطنية ويهدف إلى تشجيع شباب وشابات دوت الخليج، فيما يوفر العديد من الوظائف المؤقتة التي تخدم أبناء وبنات المنطقة من وظائف موسمية، إذ جرى توفير نحو 200 وظيفة أثناء فترة المعرض.