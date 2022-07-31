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أعمال ميدانية للسعودية الخضراء

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قام الرئيس التنفيذي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر بزيارة تفقدية للفريق الاستشاري المشرف على تنفيذ أعمال مشروع دراسات مبادرة الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير في مواقع العمل، التي شملت روضة "غُسلة" وعددًا من المواقع الأخرى في محافظة شقراء بمنطقة الرياض.

يأتي ذلك ضمن برنامج الزيارات والمسوحات الميدانية، الذي يُعَدُّ أحد مكونات الدراسة العلمية والفنية، التي يتضمنها المشروع لتوثيق البيانات والمعلومات حول الغطاء النباتي؛ لبناء المخطط الإستراتيجي الشامل والخطة الوطنية للتشجير.

واستمع العبدالقادر إلى شرح موجز عن الأعمال الحقلية والعينات التي يتم جمعها أو تحليلها في مواقع العمل.

يذكر أن المركز أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات المبادرة بزراعة 10 مليارات شجرة أو تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، ويعمل على تنفيذها من خلال عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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