أعمال ميدانية للسعودية الخضراء

يأتي ذلك ضمن برنامج الزيارات والمسوحات الميدانية، الذي يُعَدُّ أحد مكونات الدراسة العلمية والفنية، التي يتضمنها المشروع لتوثيق البيانات والمعلومات حول الغطاء النباتي؛ لبناء المخطط الإستراتيجي الشامل والخطة الوطنية للتشجير.
واستمع العبدالقادر إلى شرح موجز عن الأعمال الحقلية والعينات التي يتم جمعها أو تحليلها في مواقع العمل.
يذكر أن المركز أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات المبادرة بزراعة 10 مليارات شجرة أو تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، ويعمل على تنفيذها من خلال عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية.
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