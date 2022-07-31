رعاية عاجلة بمركز الميقات على مدار الساعة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، مركز الميقات للرعاية العاجلة، ليعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لينضم لمراكز الدعيثة والهجرة بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع للرعاية العاجلة، والتي تم إطلاقها مطلع الشهر المنصرم.

ويعمل مركز الميقات على تقديم رعاية صحية مميزة، للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة، من خلال عيادتين طبيتين مجهزتين بأحدث الأجهزة اللازمة، ويضم 18 سرير ملاحظة و 3 أسرة للعناية الحرجة وسرير عزل، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المساندة من مختبر وأشعة والوصفات الدوائية.

وبين المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التجمع بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة، وسهولة الوصول إلى الخدمات في مراكز الرعاية، وتقديم خدمات أفضل للمرضى، وفي إطار حرص التجمع الصحي على استثمار كافة الإمكانات المتاحة، وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية.