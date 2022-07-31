شاهد لحظة سقوط مروحية إنقاذ في جورجيا وأنباء عن مقتل 8 أشخاص بينهم خليجيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو متداول لحظة تحطم مروحية تابعة لشرطة الحدود أثناء طيرانها لمساعدة طائرة شراعية.
من جانبه صرح وزير الداخلية الجورجي فاختانج جوميلوري، أمس الجمعة، عن مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ بالقرب من منتجع غودوري الجورجي.
وكشفت وزارة الداخلية، أن السائح الأجنبي الذي طارت المروحية لإنقاذه قتل. ونجا المواطن الجورجي الذي كان طار معه بالمظلة، وهو في المستشفى.
وأكد جوميلوري، على أنه تم فقدان السيطرة على المروحية، كما يظهر في مقطع فيديو.
وأضاف جوميلوري، لا نعرف سبب التحطم، سواء كان خطأ أو عطل فني أو بسبب الرياح، الفحص سيظهر ذلك.
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