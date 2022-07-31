اخبار الرياضه السعوديه انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم بمدينة الرياض مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية والتي تأتي بعد جولة طوكيو التي أقيمت في شهر أكتوبر العام الماضي، وكجزء من الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وجرت مراسم الافتتاح في مقر الدوري السعودي الإلكتروني بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والأستاذ تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والسفير الياباني لدى المملكة السيد فوميو إيواي، ونائب رئيس الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية السيد هامامورا هيروكازو، والسيد سيتارو فوجيتا ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بدولة اليابان. بالإضافة إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام، ومنسوبي الاتحادين، ولاعبي المنتخبين.

ويتنافس على مدار يومين مجموعة من لاعبي المنتخبين السعودي والياباني في مجموعة من أشهر الألعاب المطورة من قبل أكبر شركات تطوير الألعاب الإلكترونية اليابانية مثل Tekken 7 و THE KING OF FIGHTERS XV و eFootball 2022 و Gran Turismo SPORT و Street Fighter V Champion Edition.

ورحب الأستاذ تركي الفوزان بالوفد الياباني وأكد أن هذه المباريات تعتبر استكمالاً لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. وقال: «يُمثل هذا اللقاء خطوة كبير للأمام في مساعي الاتحادين السعودي والياباني المشتركة لتطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في ظِل تطور الإمكانات التقنية وتلاشي الفواصل تدريجياً بين العوالم الواقعية والافتراضية الأمر الذي أدى إلى حصول عشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية على تجربة فريدة من نوعها وتزايد الإقبال عليها إلى مستويات غير مسبوقة، وإلى ترسيخ مكانتها كظاهرة عصرية وكقطاع واعد في اقتصاد العالم المعاصر».

وقال السيد فوميو إيواي: «إن هذه المباريات هي من ثمار المشاريع التعاونية ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030 والتي أُطلقت في عام 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان، بهدف تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد، والثقافة، والرياضة، والترفيه». وأضاف: «يسرني أن أرى الألعاب الإلكترونية اليابانية تجذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة، فهي من أبرز الألعاب وأكثرها تأثيراً في العالم نظراً لمحتواها الذي يتمتع بتاريخ طويل من التطور. وآمل أن يساهم هذا التعاون الوثيق بين بلدينا الصديقين في هذا المجال في خدمة اقتصادنا وازدهارنا في المستقبل».

وقال السيد هامامورا هيروكازو: «بدأت قصة مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بزيارتي وأجرينا نقاشات حول هذا الحدث. بعد زيارة سموه، قمت بزيارة المملكة العربية السعودية قبل أربع سنوات، في عام 2018. وفوجئت برؤية الأحداث المختلفة تقام على نطاق أكبر بكثير مما تحدثنا عنه في ذلك الوقت، وأشعر بسعادة غامرة لأن ما ناقشته لأول مرة مع سموه قد أتى بثماره بهذه الطريقة. وأعتقد بأن هذه المباريات هي ترجمة ناجحة لكون الرياضات الإلكترونية عاملاً مهماً في العلاقات الدولية».